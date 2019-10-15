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Eşme'de uyuşturucu operasyonu

41 dakika önce

Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Eşme'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İstasyon Mahallesi civarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişinin üst aramasında 10 gram esrar ele geçirdi.

Zanlıları gözaltına alındı.

Uşak, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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