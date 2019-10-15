Eşme'de uyuşturucu operasyonu
41 dakika önce
Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Uşak'ın Eşme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İstasyon Mahallesi civarında devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişinin üst aramasında 10 gram esrar ele geçirdi.
Zanlıları gözaltına alındı.
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