Son Dakika Haberleri: Eşme'de Vergi Haftası

Eşme'de Vergi Haftası

31 dakika önce

Eşme Vergi Dairesi Müdür Vekili Kadir Demirbilek, Vergi Haftası dolayısıyla Eşme Kaymakamı Murat Özdemir'i ziyaret etti.

Eşme'de Vergi Haftası, System.String[]
Eşme Vergi Dairesi Müdür Vekili Kadir Demirbilek, Vergi Haftası dolayısıyla Eşme Kaymakamı Murat Özdemir'i ziyaret etti.


Ziyarette hafta boyunca planlanan etkinliklerle ilgili kaymakam Özdemir'e bilgi veren Demirbilek, ilçede yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Kaymakam Özdemir, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkelerin kalkınması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşması için verginin önemini anlattı.

Vergi dairesi çalışanlarının haftasını kutlayarak başarılar dileyen Özdemir, mükelleflerin de bol kazançı bir yıl geçirmesini temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:30 Kaynak: AA

Murat Özdemir, Eşme, Vergi Haftası, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul İş Dünyasına İstihdam Çağrısı Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans

THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşme'de Vergi Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]