Eşme Kaymakamı Özdemir, Köyleri Ziyaret Etti

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, İsalar, Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerini ziyaret etti.

Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, İsalar, Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerini ziyaret etti.



İsalar köyüne giden Kaymakam Özdemir, köylülerle sohbet etti.



Köydeki çalışmalara ilişkin muhtardan bilgi alan Özdemir daha sonra Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerine gitti.



Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, köylerdeki alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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