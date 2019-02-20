Eşme Kaymakamı Özdemir, Köyleri Ziyaret Etti
54 dakika önce
Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, İsalar, Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerini ziyaret etti.
Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, İsalar, Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerini ziyaret etti.
İsalar köyüne giden Kaymakam Özdemir, köylülerle sohbet etti.
Köydeki çalışmalara ilişkin muhtardan bilgi alan Özdemir daha sonra Emirli, Cemalçavuş ve Hamamdere köylerine gitti.
Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, köylerdeki alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:27 Kaynak: AA
Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı
Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi