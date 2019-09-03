Eşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Uşak'ın Eşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Eşme Belediye Meclis Üyesi Sevgün Bingül, yaptığı konuşmada ilçe halkının büyük bir coşkuyla kutlama etkinliklerine katıldığını belirterek, Eşme halkının Kurtuluş Savaşı'na büyük katkı sağladığının altını çizdi.
Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.
Etkinliklere Eşme Kaymakamı Murat Özdemir Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.