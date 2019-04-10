Eşme'nin İlk Kadın İl Genel Meclisi Üyesi Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Eşme'de İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Şefika Tosun mazbatasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti
'den Eşme
'de İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Şefika Tosun mazbatasını aldı.
Tosun, mazbatasını almak için beraberindeki partililerle Eşme Adliyesi'ne geldi.
Mazbatası takdim edilen Tosun, gazetecilere açıklamada ilçenin ilk kadın il genel meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Uzun yıllar Eşme'de AK Parti kadın kolları başkanlığı yaptım. İlk kez aday oldum, bana oy veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizin sorunlarının çözümü için çalışacağım. Özellikle kadınların sorunlarına önem vereceğim." dedi.
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