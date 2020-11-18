Eşme Ziraat Odası Başkanı Çetin, Kumluca'daki seraları inceledi - Son Dakika

Uşak'ın Eşme İlçe Ziraat Odası Başkanı Oktay Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Kumluca'daki seralarda incelemede bulundu.

Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe'yi ziyaret etti.

Çetin ardından fide ve sera otomasyon sistemleri ile seralarda incelemelerde bulundu.

İlçelerinde sera üretiminin uygun olup olmadığını araştırdıklarını belirterek, "Kıraç bir araziye sahibiz. Tütün, buğday ve arpa ürünlerinin tarımı yapılıyor. Başka ürünleri yetiştirmek için arayış içindeyiz." dedi.

Kökçe de tarımsal üretimin gelişmesi için kendilerinden bilgi almak isteyen herkese yardımcı olduklarını bildirdi.