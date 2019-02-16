Son Dakika Haberleri: Eşme Ziraat Odası'nda Yeni Başkan Oktay Çetin

Eşme Ziraat Odası'nda Yeni Başkan Oktay Çetin

53 dakika önce

Eşme Ziraat Odası'nın olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Oktay Çetin seçildi.

Eşme Ziraat Odası'nda Yeni Başkan Oktay Çetin, System.String[]
Eşme Ziraat Odası'nın olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Oktay Çetin seçildi.


Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan kongrede üç listeyle gidilen seçimi, 68 delegenin 26'sının oyunu alan Çetin'in listesi kazandı.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Oktay Çetin, Uğur Gürsoy, Mustafa Yalçın, Mehmet Urhan, Fahrettin Zeybek, Murat Ok, Ahmet Başer.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:50 Kaynak: AA

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