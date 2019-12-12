ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor - Son Dakika

ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'in açılışı, 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

ESMEK Eyüpsultan şubesi açılıyor, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'in açılışı, 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in önem verdiği projeleri arasında yer alan ESMEK'lerin sayısı arttırılarak ilçe çapında yaygınlaştırılacak. Şu anda eğitimlere başlanan ESMEK Eyüpsultan Merkez şubesinin açılışı önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak. Eyüpsultan'da ikamet eden kadınlara yönelik düzenlenen kurslarda el nakışı, dikiş, hasır örücülüğü, kuaförlük, şiş örücülüğü - amigurumi, aşçılık, pastacılık, mefruşat, iğne oyası ile geri dönüşüm ve üretim atölyesi gibi eğitimler veriliyor.


Eğitimini tamamlayan kadınlara Halk Eğitim sertifikası verilecek


Kadınların, beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen eğitimler sayesinde kendilerine olan öz güvenleri artıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Hafta içi farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınların, ürettikleri ürünlerini değerlendirmelerine ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. ESMEK'lerde kurs sonunda, eğitimini tamamlayan kadınlara Halk Eğitim sertifikası verilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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