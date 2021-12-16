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ESMEK, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde çalışarak kırsaldaki vatandaşlara dokunuyor - Son Dakika

ESMEK, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde çalışarak kırsaldaki vatandaşlara dokunuyor

16.12.2021 16:06
ESMEK, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde çalışarak kırsaldaki vatandaşlara dokunuyor

Son olarak Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında iki belediye iş birliği içerisinde ilçe merkezi ve Kırka Mahallesi'nde eğitim merkezi açtı.

Eğitimlerin başladığı merkezde eğitmen ve malzeme desteğini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sağlarken, yer tahsisini ise Seyitgazi Belediyesi yaptı. Her yaş grubu için birçok branşta eğitimin başladığı SEYMEK'e kurslar için başvurular Seyitgazi Belediyesi'ne yapılıyor.

ESMEK'in 2002 yılında bir merkezle başladığı yolculuğun büyüyerek devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BüyükerşenAlpu, Beylikova, Çifteler ve İnönü'de açılan merkezler sonrası Seyitgazi ve Kırka'da açılan yeni merkezler ile ESMEK'in hizmet binaları kent merkezi dahil 12'ye yükseldiğini belirtti. Büyükerşen "ESMEK'in özellikle kırsal ilçelerimizde var olması bizler için çok kıymetli. Çünkü en az şehir merkezindeki çocuklar kadar oradaki evlatlarımız da bu hizmetleri hak ediyorlar. Bizlerle bu konuda işbirliği yapmak isteyen tüm ilçe belediyelerimize kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. Seyitgazi'de açılan yeni merkezin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Büyükerşen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tüm Seyitgazilileri kurslara beklediklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği destek sayesinde Seyitgazi'de çocuklar başta olmak üzere kadınların da faydalanabileceği kurslar açıldığını ifade eden Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, işbirliğinin ilçeye hizmet olarak yansımaya devam ettiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e ve ESMEK yetkililerine teşekkür eden Tepe, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına bu eğitimlerin kalıcı hale getirileceğini ve ilçede tüm çocukların ve kadınların bu eğitimlerden faydalanabileceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi, Seyitgazi, Kırka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ESMEK, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde çalışarak kırsaldaki vatandaşlara dokunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESMEK, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde çalışarak kırsaldaki vatandaşlara dokunuyor - Son Dakika
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