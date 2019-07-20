Son Dakika Haberleri: Esmek izcileri yangın eğitimi aldı
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Esmek izcileri yangın eğitimi aldı

1 dakika önce

ESMEK tarafından bu sene 17'incisi düzenlenen eğitimlere katılan izcilik grubu öğrencileri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Esmek izcileri yangın eğitimi aldı, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirdiği yaz okullarında eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor.

ESMEK izcilerine itfaiye personeli tarafından yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler verildi. İtfaiye araçları ile arama kurtarma araçları hakkında bilgiler alan minik izciler ileride gönüllü itfaiyeci olmak istediklerini dile getirdiler.

Eskişehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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