Esmek izcileri yangın eğitimi aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirdiği yaz okullarında eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor.

ESMEK izcilerine itfaiye personeli tarafından yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler verildi. İtfaiye araçları ile arama kurtarma araçları hakkında bilgiler alan minik izciler ileride gönüllü itfaiyeci olmak istediklerini dile getirdiler.