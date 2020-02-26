ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesinin mesleki eğitim kursları düzenleyeceği ESMEK Pirinççi Şubesi hizmete girdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yıl sonuna kadar 3 merkezin daha açılacağını belirtti.



Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) Pirinççi Şubesi'nin açılışı yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen açılışa ilgi yoğun oldu. Başkan Köken ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra pastacılık kursuna katılan kadınların yaptığı pastayı kesti. Kursiyerler toplam 7 derslikte arıcılık, mefruşat, pastacılık, yemek, geri dönüşüm atölyesi, iğne oyası, giyim alanlarında eğitim alacak.



İmkanlar ölçüsünde en hızlı hangi hizmetler gerçekleşebiliyorsa onlara yoğunlaştıklarını söyleyen Başkan Köken, "Talepler doğrultusunda neye ihtiyaç varsa, ne arzulanıyorsa biz onları elekten geçiriyoruz. İstihdama yönelik, onların gelişimine yönelik ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Pirinççi Mahallesi bizim en uç mahallemiz. Büyük mahallelerimizden bir tanesi. O yüzden buraya 6 aylık bir süreçte gelebildik, biraz geciktik. İlgi de fazla, sınıflar dolmuş. Demek ki talep var. Talebe göre hanımefendilerin bu kurs meselesini çözeceğiz. Kişisel gelişimlerinden tutun da mesleki yönelimlerine kadar hepsiyle ilgili sorunlarını baştan çözmemiz lazım. Şu an o kurslarımız devam ediyor" dedi.



Yıl sonuna kadar 3 tane daha ESMEK şubesi açacaklarını ifade eden Başkan Köken, "Haftaya Güzeltepe'ye açacağız. Sonra Akşemsettin ve Çırçır'ın ortasında bir kurs merkezimiz var 5 derslikli. Oraya da yoğun talep var, onları açacağız. O şekilde bu seneyi göreceğiz. Şimdi 3 tane daha açıp bekleyeceğiz yıl sonuna kadar. Yıl sonundan sonra anketlerle neye ihtiyaç var onu göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL