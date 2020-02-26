ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı - Son Dakika

ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesinin mesleki eğitim kursları düzenleyeceği ESMEK Pirinççi Şubesi hizmete girdi.

ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesinin mesleki eğitim kursları düzenleyeceği ESMEK Pirinççi Şubesi hizmete girdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yıl sonuna kadar 3 merkezin daha açılacağını belirtti.


Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) Pirinççi Şubesi'nin açılışı yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşen açılışa ilgi yoğun oldu. Başkan Köken ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra pastacılık kursuna katılan kadınların yaptığı pastayı kesti. Kursiyerler toplam 7 derslikte arıcılık, mefruşat, pastacılık, yemek, geri dönüşüm atölyesi, iğne oyası, giyim alanlarında eğitim alacak.


İmkanlar ölçüsünde en hızlı hangi hizmetler gerçekleşebiliyorsa onlara yoğunlaştıklarını söyleyen Başkan Köken, "Talepler doğrultusunda neye ihtiyaç varsa, ne arzulanıyorsa biz onları elekten geçiriyoruz. İstihdama yönelik, onların gelişimine yönelik ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Pirinççi Mahallesi bizim en uç mahallemiz. Büyük mahallelerimizden bir tanesi. O yüzden buraya 6 aylık bir süreçte gelebildik, biraz geciktik. İlgi de fazla, sınıflar dolmuş. Demek ki talep var. Talebe göre hanımefendilerin bu kurs meselesini çözeceğiz. Kişisel gelişimlerinden tutun da mesleki yönelimlerine kadar hepsiyle ilgili sorunlarını baştan çözmemiz lazım. Şu an o kurslarımız devam ediyor" dedi.


Yıl sonuna kadar 3 tane daha ESMEK şubesi açacaklarını ifade eden Başkan Köken, "Haftaya Güzeltepe'ye açacağız. Sonra Akşemsettin ve Çırçır'ın ortasında bir kurs merkezimiz var 5 derslikli. Oraya da yoğun talep var, onları açacağız. O şekilde bu seneyi göreceğiz. Şimdi 3 tane daha açıp bekleyeceğiz yıl sonuna kadar. Yıl sonundan sonra anketlerle neye ihtiyaç var onu göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında! Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESMEK Pirinççi Şubesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]