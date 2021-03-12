ESMEK'te yüz yüze eğitimler başladı - Son Dakika

Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 4 merkezde yüz yüze eğitimlere başladı.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 4 merkezde yüz yüze eğitimlere başladı. Yeni normalle birlikte yüz yüze eğitimler, "Temizlik, maske ve mesafe" kuralına uyularak veriliyor.

4 merkezde gerçekleşen kurslarda, iğne oyasından basit nakış iğne tekniklerine, dekoratif ahşap süslemeden arıcılığa, Arapça'dan İngilizce'ye, diksiyondan Türk işaret diline kadar birçok farklı branşta eğitimler sunuluyor. ESMEK kurslarında kursiyerler, sosyalleşme imkanının yanı sıra yaptıkları işleri kazanca dönüştürme şansı da elde ediyor.

15 Branşta kayıtlar devam ediyor

İlçe halkının yoğun bir ilgisiyle karşılana kurslarda birçok branşta kontenjanlar dolarken giyim üretiminde temel işlemler, elde hesap işi, basit nakış iğne teknikleri, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, sepet örücülüğü, arapça, iğne oyası yapımı, diksiyon, etkili hızlı okuma, kuran-ı kerim (elif-ba), 0 - 72 ay çocuk gelişimi, bağlama, arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama branşlarında ise kayıtlar devam ediyor.

Kurslara katılmak isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar https://kaonline.eyupsultan.bel.tr/ adresinden online başvuru yapabiliyor. - İSTANBUL