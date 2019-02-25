Esmek'ten Çocuklara Doğada Yaşam Atölyesi

Her yaştan vatandaş için ücretsiz eğitim imkânı sunan ESMEK, AKUT işbirliği ile düzenlediği "Doğada Yaşam Atölyesi" ile çocuklara deprem eğitimi veriyor. Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde bulunan deprem simülatöründe uygulamalı olarak verilen eğitimlerde çocuklara, depremlerin oluşumu, Türkiye'nin deprem haritası, depremlerden korunma kültürü, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konularında eğitimler verildi. 9- 14 yaş grubu çocukların katıldığı eğitimlerde çocuklar deprem konusunu uygulamalı bir şekilde öğrendiler.