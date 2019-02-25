Son Dakika Haberleri: Esmek'ten Çocuklara Doğada Yaşam Atölyesi

Esmek'ten Çocuklara Doğada Yaşam Atölyesi

57 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları ve AKUT işbirliği ile düzenlenen "Doğada Yaşam Atölyesi" uygulamalı eğitimle devam ediyor.

Esmek'ten Çocuklara Doğada Yaşam Atölyesi, System.String[]

Her yaştan vatandaş için ücretsiz eğitim imkânı sunan ESMEK, AKUT işbirliği ile düzenlediği "Doğada Yaşam Atölyesi" ile çocuklara deprem eğitimi veriyor. Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi'nde bulunan deprem simülatöründe uygulamalı olarak verilen eğitimlerde çocuklara, depremlerin oluşumu, Türkiye'nin deprem haritası, depremlerden korunma kültürü, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konularında eğitimler verildi. 9- 14 yaş grubu çocukların katıldığı eğitimlerde çocuklar deprem konusunu uygulamalı bir şekilde öğrendiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: Bültenler

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