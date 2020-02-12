Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) "Sevgi Çarşısı" adıyla stant açtı.



ESMEK'te eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu stantta kolyeler, çantalar, anahtarlıklar ve bilekliklerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ürün satışa sunuldu. Fiyatların 15 ile 50 TL arasında değiştiği ürünlerin bir arada olduğu "Sevgi Çarşısı" 11 - 14 Şubat 2020 tarihleri arasında İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. - İSTANBUL