ESMİAD Başkanı Seyhan'dan Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği Başkanı Şamil Seyhan ve beraberindeki heyet, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Çifteler'in ekonomisi ve Sakaryabaşı'ndaki çalışmalar konuşulurken ESMİAD ve Çifteler Belediyesi tarafından hayır işi için açık artırma ile satın alınan kıymetli eşyalar da taraflar arasında takas edildi. Ziyaretin ardından konuşan ESMİAD Başkanı Seyhan, "Kadir Bıyık'ın Çifteler ilçemize katkıları tartışılamaz. Yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Bana göre Sakaryabaşı projesi muazzam bir proje. Bittiğinde herkes Çifteler'i konuşacak. Çifteler, Eskişehir'e turizm anlamında önemli katkılar sağlayacak. Bu katkı gerçekten çok büyük bir katkı olacak. Çifteler'in ekonomisi çok daha canlanacak. Sakaryabaşı dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğrayacak. Çifteler bu projeden sonra turistik ilçe haline gelecek. Kadir Bıyık'ı bu projeden dolayı yürekten kutluyorum" diye konuştu.



Hediyelerin takas edilmesi konusunda da kısa bir bilgi veren Seyhan, "Kuran'da emredildiği gibi 'hayırlarda yarışın' ayetine bağlı kalarak elimizden geldiğince yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımlar neticesinde bizlere verilen kıymetli eşyaları karşılıklı olarak birbirimize emanet etmemizdeki amaç; devamlı hatırlamak ve ihtiyaç sahiplerini aklımızdan çıkarmamak" dedi. - ESKİŞEHİR