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ESMİAD Başkanı Seyhan: "Fuarlar şehre katkı sağlıyor" - Son Dakika

ESMİAD Başkanı Seyhan: "Fuarlar şehre katkı sağlıyor"

11.06.2021 13:42
ESMİAD Başkanı Seyhan:

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, düzenlenen fuarların şehre önemli ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, düzenlenen fuarların şehre önemli ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

Eskişehir'de düzenlenen endüstri fuarını değerlendiren Şamil Seyhan, sanayicilerin uzun süre sonra nefes aldıklarını söyledi. Fuarların hem sanayiciye hem de şehre büyük katkı sağladığını ifade eden Seyhan, "Eskişehir'de açılan endüstri fuarı, sanayicinin uzun süre sonra kendisine gelmesini sağladı. Pandemi dönemi dolayısıyla belirsizlik içinde üretim yapan sanayicilerimiz fuar ile eski günlerde olduğu gibi yeniden dışa açıldı. Bu tür fuarlar hem işletmelere hem de Eskişehir'e daima katkı sağlayacaktır. Pandemi döneminde yapılamayan fuarların da ilerleyen günlerde yapılması piyasaya yeniden hareket sağlayacaktır. Farklı sektörlerdeki fuarlar diğer işletmelere de bir fikir sunuyor. Farklı yatırımların yapılmasını sağlıyor. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

ESMİAD Başkanı Seyhan: Fuarlar şehre katkı sağlıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESMİAD Başkanı Seyhan: 'Fuarlar şehre katkı sağlıyor' - Son Dakika Ekonomi


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