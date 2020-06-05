ESMİAD başkanının kargo şirketleri hakkındaki açıklaması - Son Dakika

Küçük işletmelerin ihracatında yaşanan sorunlar hakkında açıklama yapan Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, kargo şirketlerinin önlem alması gerektiğini belirtti.



Kargo şirketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle parsiyel ihracat yapan küçük işletmelerin sorun yaşadığını belirten Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, kaybolan kargo sayılarının arttığını vurguladı. Kargo şirketlerinin önlem alması gerektiğinin altını çizen Seyhan, "Son günlerde şehrimizde ihracatın arttığına yönelik açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Lakin daha önceki basın açıklamalarımızda da bahsettiğimiz gibi gözden kaçırılan bir gerçek var. O da kargo şirketlerinde yoğunluktan kaynaklı yaşanan sorunlardır. Tabiki yüksek hacimde ihracat yapan firmaların sevkiyatında sorunlar yaşanmamaktadır. Ama parsiyel ihracat yapan ve gönderilerini gümrüklere ve yurtdışı sevkiyat firmalarına ulaştırmaya çalışan küçük işletmeler için kargo şirketleri yetersiz ve çapsız kalmaktadır. Hatta kaybolan kargoların sayısı gün geçtikçe artmakta ihracatçıya ecel terleri döktürmektedir. Zamanında teslim edilemeyen ürünler vatandaşı mağdur ettiği kadar, kargo şirketleri ile çalışan üreticileri de zora sokmaktadır. Daha önce de belirttik. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Tedarikçi durumunda olan ihracatçılar, üreticiler, sanayicileri ve kobiler, müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerde kapı teslimi ile anlaşmakta ve söz verdiği günde malını teslim edememektedir. Bu sebeple işletmelerin değerlendirilmesinde temel ölçülerden biri olan OEE (Overall Equipment Effectiveness) yani Genel Ekipman Etkinliği yüzde 100 olması gerekirken makine duruş süreleri ile bu yüzdenin çok altında kalmakta ve üretimi etkilemektedir. Zaten sayısı az olan kargo şirketlerinin acilen önlem alması gerekmektedir. Şube ve acentelerine gereken yatırımları arttırmalıdır. Değilse ilerleyen zamanda birçok tedarikçinin canı yanmaya devam edeceğine hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR