ESMİAD'dan sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) tarafından Korona virüs sebebiyle gece gündüz çalışan sağlık personeline pide ikram edildi.



Korona virüs sebebiyle fedakarca sağlık personeline bir destekte ESMİAD'dan geldi. ESMİAD üyeleri hazırlatılan pideleri sağlık çalışanlarının yemesi için hastaneye götürdü. Burada yetkililere teslim edilen pideler çalışanlara dağıtıldı.



Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, İçişleri Bakanlığımızın Korona virüs ile 'Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler" konulu genelgeleriyle ticaretine ara vermek durumunda kalıp, sadece paket hizmeti veren dernek üyelerimizden Çamlıca Pide'den, Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ile birlikte almış olduğumuz pidelerimizi Yunus Emre Devlet Hastanesi başhekimliğimize teslim ettik. Böylece hem dernek üyemiz Çamlıca Pide'ye hem de sağlık çalışanlarımıza destek olduk. Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza ve ticari zorluk yaşayan üyelerimize daha fazla destek olmak zorundayız. Umuyoruz tez zamanda Türkiye sağlıklı günlerine kavuşur. - ESKİŞEHİR