ESMİAD'dan üyelerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESMİAD'dan üyelerine destek - Son Dakika

ESMİAD'dan üyelerine destek

6 saat önce

Eskişehir Müteşebbis İs Adamları Derneği (ESMİAD), Korona virüs nedeniyle iş yerleri kapalı kaldıkları süre boyunca üyelerinden dernek aidatı alınmayacağını açıkladı.

ESMİAD'dan üyelerine destek, System.String[]

Eskişehir Müteşebbis İs Adamları Derneği (ESMİAD), Korona virüs nedeniyle iş yerleri kapalı kaldıkları süre boyunca üyelerinden dernek aidatı alınmayacağını açıkladı.


Korona virüs salgını nedeniyle birlik, beraberliğin ve dayanışmanın önemi dikkat çeken ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, iş yerleri kapalı olan üyelerin aidatlarını yönetim kurulu tarafından karşılanacağını açıkladı. Paradan çok tebessüme, bir dosta ihtiyacımız var diyen Seyhan, "Covid-19 salgınının iş dünyasına olumsuz yansımalarının domino etkisi oluşturacağından artık şüphemiz kalmadı. Bu noktada dikkat edilmesi gerek husus, devletimizin aldığı ve bizlere aktardığı önlemlerin haricinde; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bir zincir oluşturmaktır. Bu sebeple; İçişleri Bakanlığımızın "Covid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler" konulu genelgeleriyle ticaretlerine ara vermek durumunda kalan dernek üyelerimizin kapalı kaldıkları süre boyunca dernek aidatları ESMİAD Yönetimi olarak tarafımızdan karşılanacaktır. Bu günlerde insanın paradan çok bir tebessüme, bir morale, bir dosta ihtiyacı var. Görüşmesek de, toplanmasak da, içimizdeki sıcaklığı hissettirmenin birçok yolunu bulabiliriz. Hayatta sağlıktan daha önemli bir şey yoksa, en sağlıklı hayat bizlerin olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:46:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESMİAD'dan üyelerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]