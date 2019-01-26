Esmiad Üyeleri Sokak Hayvanları İçin Yiyecek Dağıttı
1 saat önce
Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) üyelerinin sokak havanları için binlerce paket mama dağıttığı belirtildi.
Eskişehir
Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) üyelerinin sokak havanları için binlerce paket mama dağıttığı belirtildi.
Dernek Başkanı Şamil Seyhan
, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasına bağlı sivil toplum kuruluşlarının sadece cüzdanlarıyla değil vicdanlarıyla da hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Ellerinden geldiğince duyarlılık gösterip insanları da bu vicdana teşvik etmek için çaba harcadıklarını aktaran Seyhan, şunları kaydetti:
"Gerek doğada yaşayan gerek sokağa terk edilmiş hayvanların, sadece sivil toplum kuruluşlarına değil tüm insanlığa emanet edildiğini belirtmek isterim. Dağıttığımız mamalar kapılarımızın önünde yardım bekleyen sevimli dostlarımıza tabii ki yeterli gelmeyecektir. Bu sebepten diğer sivil toplum kuruluşlarının, kurumları ve belediyeleri de kendi imkanlarında kampanya yapmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki hayvanlara sahip çıkmak siyaset üstü bir kavramdır, insanlıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33 Kaynak: AA
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