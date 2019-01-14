Son Dakika Haberleri: Esmiad Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Esmiad Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD), dernek binasının önünde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Esmiad Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD), dernek binasının önünde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile ilgili çevre kanununun yürürlüğe girmesi üzerine 2019 yılı ocak ayından itibaren plastik poşetlerin kullanımı ücretli hale geldi. Uygulamanın vatandaşa verilen bir ceza olmadığı aksine çevreyi korumak adına çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekmek isteyen ESMİAD, dernek binası önünde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Dağıtılan bez torbaların üzerinde herhangi bir reklam ya da marka ibaresinin bulunmaması dikkat çekerken, ESMİAD dernek yetkilileri kendileri için en önemli hususun vatandaşların doğru bilinçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Ayrıca yeni bir kampanya başlatan ESMİAD, Kızılay'a kan bağışı yapan vatandaşların evlerinde kullanmadıkları poşetleri toplayıp geri dönüştürerek sağlanan gelirle engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye tedarik edecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
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