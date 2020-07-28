ESMİAD ve TÜMSİAD Eskişehir Şubesi arasında dostluk maçı
Covid-19 salgını sonrası normalleşme süreci sonrası düzenlenen dostluk maçında ESMİAD üyelerinden oluşan futbol takımı ile TÜMSİAD Eskişehir Şubesi üyelerinden oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi.
Covid-19 salgını sonrası normalleşme süreci sonrası düzenlenen dostluk maçında ESMİAD üyelerinden oluşan futbol takımı ile TÜMSİAD Eskişehir Şubesi üyelerinden oluşan futbol takımı karşı karşıya geldi. Dostluk maçı öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulunan dernek üyeleri, ilki düzenlenen bu dostluk mücadelelerinin devam etmesini diledi. Dostluk karşılaşmasını ESMİAD üç farkla kazanırken, karşılaşma sonrasında her iki takım oyuncuları oynanan futboldan dolayı birbirlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:58
Kaynak: İHA
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