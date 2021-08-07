Esmiyor diyorsanız...

1) Hem esinti hem lezzet...

Bozcaada sokakları, Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nın çıkışındaki ada, rüzgarıyla yaz aylarının en nefes aldıran kaçış noktalarından... Bozcaada'nın sokaklarında herhangi bir mekanda serinleyebilir; çay veya kahve için Çınaraltı Cafe'yi, keyifli uzun bir yemek için Yalova Restaurant'ı tercih edebilirsiniz. Saffet Emre Tonguç, Özge Ersu, Gülay Barbaros Altan öneriyor.

2) Balıkçı köyü...

Rumeli Feneri Kalesi, İstanbul

Tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla çok popüler... Prof. Dr. Ünal Akkemik "Burası, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açıldığı ve kuzey rüzgarlarının en fazla hissedildiği, bir balıkçı köyü... Tarihi kalesiyle de oldukça dikkat çekici" diyor.

3) Boğaz havası isterseniz

Akıntıburnu, İstanbul

Minik bir deniz fenerinin olduğu bu burun Boğaz'ın en püfür püfür esen yerlerinden biri... Saffet Emre Tonguç "Geçmişte burnu geçebilmek için bazı tekneler sahilden iplerle çekilirmiş. Akıntısı gibi konumu itibariyle esintisi de eksik olmayan noktalardan" diyor.

4) Uçurtmalar şenleniyor

Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ankara

Şehrin içinde ama şehirden uzak... Bu yemyeşil park için Erdal İpekeşen "Uçurtmalar şenleniyor desem yeridir. Ankara'da gidilebilecek yeşil ve güzel parklar arasında yerini koruyan Ahlatlıbel Atatürk Parkı hafta sonları uçurtmasını alıp gelen Ankaralılarla dolup taşıyor" diyor.

5) Manzarası muhteşem

Kaleköy, Çanakkale

Serhan Güngör " Gökçeada'nın kuzeyinde... Poyraza çok açık... Semadirek Adası'na bakıyor. Muhteşem bir manzarası var" diyor. Burası, adada günbatımını seyredebileceğiniz en güzel noktalardan biri...

6 )Rüzgar eksik olmuyor

Midyat Konuk Evi, Mardin

Özge Ersu "Midyat Konuk Evi'nin üçüncü katı ve terasları, tüm çevreyi yukarıdan izleyebilmek için benzersiz. Yaz aylarında çok sıcak olan bölgede, bu yüksek yer kulağınıza bölge hikayelerini fısıldarken rüzgar her zaman eser" diyor.

7) Boğaz'ın sevilen köyü

Poyrazköy, İstanbul

Savaş Özbey, "Beykoz'dan sonra yaklaşık 14 kilometre ilerleyince karşınıza çıkan Poyrazköy, doğası ve plajıyla ünlü... Burası Boğaz'ın en güzel ve en sevilen noktalarından biri..." diyor.

8) İzmir'de olanlar için

Çeşme, İzmir

Tatil rotalarının olmazsa olmazı... Saffet Emre Tonguç " Sakız Adası'na doğru bir burun şeklinde uzanan yarımadanın rüzgarı her daim meşhur. Özellikle Alaçatı bölgesindeki hava akımları burayı sörf için doğal bir cennet haline getiriyor" diyor.

9) Müze bahçesinde

Arkeoloji Müzesi, İstanbul

Türkiye'nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı'nın ve Topkapı Sarayı'nın arasında... Bahçesi esintiye açık bir adres... Çağdaş Ertuna öneriyor.

10) İstanbul'un cenneti

Uzunya, İstanbul

Kilyos'a beş dakikalık mesafede... Koyun hemen yanında Uzunya isimli bir balık restoranı var. Burada oturup serinliğin ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Rachel Araz'ın favorisi...