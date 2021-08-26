Üye Girişi
Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da - Son Dakika

Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da

26.08.2021 10:51
Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da, System.String[]

Salgın sürecinde açık hava konseptiyle öne çıkan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar alanıyla da küçük girişimcilerin yüzünü güldürüyor.

Salgın sürecinde açık hava konseptiyle öne çıkan Venezia Mega Outlet, Çarşı Pazar alanıyla da küçük girişimcilerin yüzünü güldürüyor.

Venezia Mega Outlet açıklamasına göre, Venezia "Çarşı Pazar" katında, avantajlı kira seçenekleri ile küçük girişimcilere iş yeri açma imkanı vererek esnaf kültürünü destekliyor.

Özellikle gençler, kadın girişimciler ve KOBİ'lerin dekorasyon masrafı olmadan bir dükkana sahip olmasını sağlayan Çarşı Pazar, 200'ün üzerinde kiralanabilir alanıyla Venezia Mega Outlet'in üst katında konumlanıyor. Bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, kişisel bakım, kuaför ve gıda gibi sektörlerden farklı satış noktalarının bulunduğu alanda, çeşitliliğin bol olduğu bir pazar alanı yaratan konsept, uygun fiyatlarla esnafı ve halkı bir araya getiriyor.

Şehirlerin ve büyük ilçelerin merkezlerinde yer alan küçük girişimcilerin bir araya gelerek farklı ürün gruplarında uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürünler sunduğu pazar yerlerinin benzeri olarak, alışveriş merkezi içerisinde yılın 365 günü kalıcı olarak hizmet veren dükkanların olması, büyük markalarla birlikte küçük esnafın aynı lokasyonda ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "AVM olarak yerli ve yabancı birçok markaya ev sahipliği yaparken, Çarşı Pazar alanında ise küçük girişimcileri destekliyoruz. 100'ün üzerinde esnafı alışveriş merkezinin üst katında ziyaretçilerimizle buluştururken, tüketicilerin cebini de düşünüyoruz. Alışveriş merkezlerinde alışılagelmiş ürün gruplarının yanında ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetleri bir arada bulabilmeleri büyük kolaylık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 11:02 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü

Son Dakika Haberleri
11:25 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı         
10:48
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf alışverişi Venezia Çarşı Pazar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement