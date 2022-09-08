ESNAF, BAKAN NEBATİ'DEN 5 LİRALIK MADENİ PARA İSTEDİ

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Isparta'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta Ekonomi Kampüsü'nde Ispartalı iş insanları ile yaptığı toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı binasına geldi. Bakan Nebati, toplantı salonunda kendisini bekleyen partililere hitap etti. İl Başkanı Osman Zabun'un selamlama konuşmasının ardından söz alan Bakan Nebati, dünyanın çok kötü bir dönemden geçtiğini belirterek, "Gerçekten şu an dünya çok kötü bir dönemden geçiyor. Bir yandan enerji diğer yandan gıda krizleri yaşayan ülkeler var. Bizim enerji sıkıntımız yok. Depolarımız gaz dolu. Bu yıl ülkemizde tarım ürünlerimiz oldukça bereketliydi ve bunları hemen TMO vasıtasıyla yüksek fiyat vererek satın alıp silolarımızı neredeyse doldurduk. Avrupa ülkelerinde arz karşılanamıyor. Bizim tek sıkıntımız fiyatların yüksek olması. Onu da devlet olarak elimizden geldiğince asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'RAHAT OLUN'

Geçen yıl 150 milyar lira, bu yıl ise 251 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini aktaran Bakan Nebati, "Dar gelirli vatandaşlarımızı, memurları, işçileri rahatlatacak önlemleri aldık. Yeni tedbirlerimiz de yolda. Bir tarafta dar gelirlilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaları son haliyle kabineye sunduğumuzda kararlar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak paketler ve buna benzer paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz. Adımlar atıyoruz atmaya devam edeceğiz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Rahat olun" diye konuştu.

'KENDİLERİNİ DARI AMBARINDA ZANNEDEN TAVUKLARA DÖNDÜLER'

4 yıldır ülkede herkesin seçim yaygarası yaptığını kaydeden Bakan Nebati, şöyle dedi: "Bir sebepten dolayı. Yatırımcı dışarıdan gelmesin, kimse iş yapmasın. Sürekli erken seçim yaygarası ile ülke ekonomisini kilitlemeye çalışanlar, bir tarafta hayal kırıklığına uğrarken öbür tarafta da önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak, zamanında yapılacak seçimlerde hala kendilerine bir aday dahi üretmemiş durumdayken şu anda da birbirleriyle kavga ediyorlar. Ama bizim adayımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ben her gittiğim teşkilatta bu örneği veriyorum. O bir pehlivan. Geleni eziyor, gideni deviriyor, yeniyor. Mindere çıkmış, 'neredesin' diyor, bekliyor. Biri yarım ağızla 'ben varım' diyor. Öbürü yarım ağızla 'sen olmamalısın' diyor, bir başkası 'ben senin ortağınım ama ortak olduğumu belli etme' diyor. Öbürü diyor ki 'sen benim ortağımsın ama görmezlikten gel' diyor. Ne dediklerini anlayan var mı? Yok. 4 senedir erken seçim, erken seçim. Erken seçim yok. Kim dedi? Kendilerini darı ambarında zanneden tavuklara döndüler. Hiç kusura bakmayın 2023 Haziran'ında AK Parti tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iktidar. Bundan eminiz, biz sağlamız."

'ÜLKENİN YOLUNU ÇİZİYORUZ'

"Rahat olun ve aralık ayından itibaren enflasyonu aşağı inmiş şekilde götüreceğiz" diyen Bakan Nebati, "Alnımız ak bir şekilde ülkede 20 yılda şunlar, şunlar, şunlar yapıldı. Bundan sonra da bunlar yapılacak. Rahat olun. Bundan dolayı alt yapısı tamamlanmış bundan sonraki de ekonomik alt yapısı tamamlanmış daha çok ileri teknolojisi, mega endüstri bölgeleri oluşturulmuş, ileri teknoloji ürünleri ile ve savunma alanındaki müthiş sıçrayış ile devam edecek bir ülkenin yolunu çiziyoruz. Sizler sessizce dua ederek, koşturarak emek sarfederek bu yolda ilerleyeceksiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Bakan Nureddin Nebati, program sonrası belediyeye ait Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğin ardından kentten ayrıldı. (DHA)