"Esnaf bayramı erken yaptı"

Edirne'de, yerli turistin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Edirne'de, yerli turistin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin de ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Kentte her hafta cuma günü kurulan ve "sosyete pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'nda, bayramlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler hareketlilik oluşturdu.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş hareketliliğinin esnafa adeta erken bayram yaşattığını söyledi.

Pazarda bayram yoğunluğu yaşandığını ifade eden Reisoğlu, "Esnaf bayramı erken yaptı. Güzel bir yoğunluk var. İşlerimiz çok iyi. Bölgenin en büyüğü olan pazarımıza ilgi yoğun. Kurban Bayramı'nın bereketini yaşıyoruz." dedi.

Esnaf Bekir Yazar da bayram dolayısıyla pazara adeta müşteri akını olduğunu belirterek, "Bayram üzeri işler hızlandı. Bayram bereketi yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde pazarımıza Bulgaristan ve Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerinden vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Çünkü pazarımız Balkanların en büyük pazarı." diye konuştu.

Pazarcı Salih Mızrak ise yoğunluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü ve satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaş fiyatları uygun buluyor

Bayram alışverişi için Bulgaristan'dan Ulus Pazarı'na gelen Sebahattin İsmail, fiyatların Bulgaristan'a oranla uygun olduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte bayram alışverişine geldiklerini belirten İsmail, "Pazar gerçekten çok ucuz ve iyi. Buraya gelmemiz bizim için daha uygun. Ayda 2 defa geliyoruz. Bulgaristan'a göre fiyatlar daha hesaplı." şeklinde konuştu.

Aysun Yıldırım da pazarda uygun fiyata kaliteli ürünler bulduklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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