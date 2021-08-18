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Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı

18.08.2021 09:38
Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı, System.String[]

Van'da işletmeci Bedri Bor, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Van'da işletmeci Bedri Bor, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Taht Palas Otel'de düzenlediği toplantıda konuşan işletmeci Bedri Bor, üyesi oldukları odanın önümüzdeki günlerde başkanlık seçimlerinin olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız bu toplantı ve sonrasında da periyodik olarak yapılacak olan toplantılarımız asıl itibariyle bir istişare amacı taşımaktadır. İnşallah odamız için en hayırlı neticenin ortaya çıkmasını sağlamak ve hepimizin hayrına olacak bir seçim ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Yaptığımız istişareler neticesinde aldığımız karar sonucu dostlarımızın da teveccühleriyle bu başkanlık yarışında bizde aday olma kararı aldık" dedi.

Odanın ciddi sorunlarının olduğuna değinen Bor, "Bu sorunların çözümüne yönelik ortaya konulması gereken bir iradeye ihtiyaç duymaktayız. Biz, ekip olarak bu iradeyi ortaya koyabileceğimiz inancıyla bu yola çıktık. Biz, bir inançla yola çıkıyor ve inandığımız değerler çerçevesinde bu işi de en güzel şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. İnandığımız ve değer verdiğimiz çizgilerimiz, bize hizmet etme anlayışını emretmektedir. Biz bu işin ehliyiz ve bu işin hakkını verebiliriz. Bu işi yaparken kardeşlerimize zulüm etmeyiz, onların hakkını gözetiriz. Bunun için bu istişare toplantılarını yapıyor ve sizin teveccüh ve desteğinize talip olacak cesareti kendimizde buluyoruz. Bu yükün altına girdiğimizde şu hakikatin farkında olarak bu yükü devralacağız. Evet, bize yüklenecek sorumluluklar ve mesuliyetler olacak ve bunlar karşısında biz ekip olarak bir emanet almışız şuuruyla hareket edeceğiz. Biz bu makama efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz ve yapacağımız hizmetimiz karşısında siz değerli abilerimizden bir tek beklentimiz var. O da desteğiniz ve dualarınızdır. Bizim bu yüke talip olmamızın bir diğer sebebi de odamız ile esnafımız arasındaki kopukluğu gidermek, aramızdaki kapanmış kapıları sonuna kadar açmaktır. Zira odamız esnafımızın varlığı ve desteğiyle güçlüdür, kıymetlidir. Seçildiğimiz günden sonra; gerek alacağımız kararlar, gerekse de yapacağımız çalışmalar siz değerli esnaflarımızın bilgisi dahilinde ve desteğiyle yapılacak, yani bir diğer tabirle bu işi beraber yapacak, başarıya beraber gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının makam ya da rant olmadığını ifade eden Bor, "Bu ekibin bir tek muradı ve isteği var. Siz değerli üyelerimiz bu ekipten desteğinizi eksik etmeyin ve bu yarışı hayırlısıyla bir değişime vesile kılın. Bundan sonraki süreçte hep birlikte el ele vererek odamızı inşa edelim birlikte bayram edelim. Rabbim giriştiğimiz bu yolda bizi, siz değerli kardeşlerimize mahcup etmesin" diye konuştu. - VAN

Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf Bedri Bor, oda başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


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