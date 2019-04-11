Esnaf Birliğinden Gümrükçü'ye Tam Destek

Esnaf odalarının başkanlarıyla birlikte Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ziyaret eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Esnaf odalarının başkanlarıyla birlikte Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü ziyaret eden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi.



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve birliğe bağlı esnaf odaları başkanları Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, kalabalık bir heyetle ziyaretine geldiği Başkan Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi. Mutlu ve beraberindeki oda başkanları Gümrükçü'nün belediye başkanı olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, tüm oda başkanlarıyla birlikte kendisine destek olduklarını söyledi. Başkan Mutlu,"Hem bir esnaf çocuğu olarak hem de bizim yakın arkadaşımızın oğlu olarak sizin Çiğli'de başarılı olabilmeniz için, sizinle birlikte olduğumuzu, bugünden sonra da Çiğli için, ülkemiz için, kentimiz için yapılacak her çalışmada esnaf teşkilatı olarak hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Belediye başkanlık görevinde esnafımızla iyi ilişkiler içinde olacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Başarılarınızın devamını diliyoruz" diye konuştu.



Esnafımızla ilişkiler üst seviyede olacak



Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirten Başkan Gümrükçü ise, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Derdinizi tasanızı, işinizi bilirim. Çiğli Belediye Başkanı olarak da masanın hem o tarafını hem bu tarafını bilen bir arkadaşınız olarak, tüm esnaf arkadaşlarımıza zaten parti başkanlığımızdan kaynaklı iyi bir diyalogumuz vardı. Şimdi belediye başkanı olarak da bu diyalogu bir üst noktaya çıkaracağız. Çiğlinin birçok sorunu var. Bunlara neşter vurmamız lazım. Eski başkanlarımızdan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımanın mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.



Ziyarette oda başkanları hazır bulundu



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'ye yaptığı tebrik ziyaretine Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu'nun yanı sıra, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Özcan Kılkış, İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası Başkanı Selahattin Arslan, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler, Kamyonlar ve Kamyonetçiler Odası Başkanı İbrahim Bayram, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir Gömlek, Triko ve benzerleri Esnaf Odası Başkanı Olgun Aktaş, İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kiş, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Kazım Taşçı, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Akkaya da katıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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