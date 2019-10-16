Son Dakika Haberleri: "Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir"
Son Dakika Güncel 'Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir'

"Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir"

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir. Diyarbakır'ın bugün huzur ve güven içinde kalkınmasının taşıyıcı gücü esnaftır." dedi.

Vali Güzeloğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (DESOB) oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Türkiye'de en fazla KOSGEB kredisi kullandırılan iller arasında yer aldığını belirten Güzeloğlu, toplantının esnafın KOSGEB merkezli taleplerinin karşılanmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Esnafın beklentilerini karşılamanın topluma yapılacak en güzel hizmet olduğunu dile getiren Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Esnaf her şeyin en iyisine ve güzeline layık. Esnaf birlik ve beraberlik ile huzurun güvencesidir. Diyarbakır'ın bugün huzur ve güven içinde kalkınmasının taşıyıcı gücü esnaftır. Ahilik geleneğinden aldığı kardeşliği geleceğe taşıyacak olan, karı ne olursa olsun diye değil paylaşarak kazanmayı amaçlayan, siftah yapmayan komşu esnafına müşterisini gönderebilen bir anlayışın temsilcisidir. Esnafımızın her zaman her yerde ve her alanda hizmetindeyiz."

Uzkurt da Diyarbakır'a büyük önem verdiklerini belirterek, toplantıda esnafa nasıl daha fazla destek verileceğini görüşeceklerini ifade etti.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu da istihdam ve ekonomiye katkı sağlamak için büyük bedel ödediklerini belirterek, "KOSGEB, zorlu dönemde Diyarbakır esnafına önemli destekler sundu." dedi.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:49 Kaynak: AA
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