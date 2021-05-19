Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun - Son Dakika

Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun

19.05.2021 10:49

- Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 günlük kapanmanın ardından geçtiğimiz gün pandemi nedeniyle zor durumda bulunan esnaflara can suyu destek ödemesinin yapılacağına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Şanlıurfa'nın...

- Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 günlük kapanmanın ardından geçtiğimiz gün pandemi nedeniyle zor durumda bulunan esnaflara can suyu destek ödemesinin yapılacağına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan esnaflar Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

30 yıldır ilçenin demirciler çarşısında sıcak demircilik mesleğini yapan Sevket Baran, 'Yapılacak olan desteğin can suyu niteliğinde olduğunu' belirterek, pandemi dönemi boyunca bu gibi desteklerinde devam etmesi temennisinde bulundu. Sevket Baran yaptığı açıklamada," Bir buçuk yıla yakındır bu pandemi nedeniyle ülke olarak zor günler geçiriyoruz. En son Cumhurbaşkanımız tarafından bize beş bin TL, hibe desteğinde bulunulacağı açıklamasında bulunuldu. Bu destekle azda olsa rahatlayacağız, bunun devamını Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Pandemi nedeniyle işler durma noktasına gelmişti, bu destek bize can damarı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza esnaf olarak teşekkürlerimizi bildiriyoruz" dedi

Pandemiden en fazla etkilenen işletmelerin başında kıraathanelerin geldiğini ve bu süreç içerisinde doğru dürüst çalışamadıklarını belirten 30 yıllık kıraathane işletmecisi Lütfu Kıraat," Bu süre zarfında borçlarımızı kapatmak için kredi çektik, sağ olsun Cumhurbaşkanımız tarafından hem bu kredilerin ödemesini erteledi ve hem de bize beş bin liralık destekte bulundu. Bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı teşekkür ediyoruz ama bu destekler halen yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

20 yıldır berber mesleğini yapan Muzaffer Yalay ise şunları kaydetti. " Bu son bir buçuk yıl içerisinde işlerimiz bir hayli kırık. İşyerleri bir açılıp bir kapanıyor, yani bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Enson Cumhurbaşkanımız bir destek paketi açıkladı, biz berberlerde bu destekten 3 bin TL yararlanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımız'a" ifadelerini kullandı.

Tam Kapanmanın ardından Cumhurbaşkanımızın esnaflarımıza yönelik açıkladığı geri ödemeksizin hibe destek paketleri esnafları bir nebzede olsa sevindirdiğini söyleyen Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Başkanı Hamza Saklım, "Esnaflarımız salgından dolayı iş yapamaz duruma gelmişti, sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma süreçleri ister istemez esnaflarımızı etkiledi, tabi bu alınan kararlar bizim ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için atılan adımlardır.

Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun
Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekten memnun - Son Dakika


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