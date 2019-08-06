Son Dakika Haberleri: Esnaf da bayram ikramiyelerini bekliyor
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Esnaf da bayram ikramiyelerini bekliyor

1 saat önce

Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Esnaf da bayram ikramiyelerini bekliyor, System.String[]
Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Sefa Şen, Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Şen, vatandaşların ve emeklilerin Cuma günü alacakları maaşların ve bayram ikramiyelerinin esnafa alışveriş olarak yansımasını umut ettiklerini kaydetti. Ramazan ayında da işlerin çok iyi gitmediğini, bayramın son iki gününde iş yapabildiklerini hatırlatan Şen, "Kurban bayramında işlerin daha iyi olacağını, tatilin kısa olması nedeniyle şehir dışına çıkmaların az olacağını ve dolayısıyla alışveriş olabileceğini söylemiştik. Ancak hala bir hareketlilik başlamadı. Sanıyorum son iki gün iş yapabileceğiz. Son iki gün de esnafın ne kadar yüzünü güldürür, ticaretine ne kadar katkısı olur, ileriki tarihlerde yapacağı ödemelere ne kadar katkısı olur sizin takdirlerinizde. Önemli olan vatandaşların bayramdan önce alacağı maaşlar. Emeklilerin bayramdan önce alacakları ikramiyelerin esnafımıza alışveriş olarak yansımasını umut ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
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