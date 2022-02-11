ESNAF DEĞİŞEN METRO PROJESİNE İSYAN ETTİ - Son Dakika

MALTEPE Kasaplar Çarşısında bulunan iş yeri sahipleri, Dudullu-Bostancı Metro hattı projesinin defalarca değiştirildiğini iddia ederek dükkanlarının önündeki caddenin kapatılmasına isyan etti. Caddede toplanan yaklaşık 40 kişi alkışlarla kapatılan yolu protesto etti.

Maltepe Kasaplar Çarşısında faaliyet gösteren 30 iş yerinin sahibi, yaklaşık 7 yıldır devam eden Dudullu-Bostancı Metro hattı projesinin defalarca değiştirildiğini iddia etti. İş yeri sahipleri, metro girişlerinin değiştirilmesiyle Bağdat Caddesi girişinde bulunan yolun tekrar trafiğe kapatılmasına isyan etti. Dükkanlarının önüne çit çekileceğini söyleyen yaklaşık 40 esnaf, dükkanlarının boş kalacağını ifade ederek caddede toplandı. Grup alkışlarla durumu protesto ederek açıklama yaptı.

"GELİP DE BU TARİHTE KAPATIP BU TARİHTE AÇACAĞIZ DİYEN YOK"

Esnaf Ergün Çakırcı, "Biz esnaflar olarak toplandık. Biz bu yolun kapanmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz burada mağduruz. Aşağı yukarı 70 tane mekan var. 50-60 bin lira kirası olan var. Daha önce bu yol kapandı tekrar kapanıyor. Burada bir yetkili yok. Gelip de bu tarihte kapatıp bu tarihte açacağız diyen yok. Gelmiş birileri buraya beton koymuş dün. Dükkanın önü kapanıyor. Dükkanın girişi çıkışı burası desinler, kapımızı onlar göstersinler. Daha önce kapandı şimdi tekrar. Aşağı yukarı 6 senedir mahvetti milleti. Pandemi oldu, yol kapandı. Bu saatten sonra milletin imkanı yok ayakta duracak." dedi.

"DÜKKANLARIN ÖNÜNE ÇİT ÇEKİYORLAR YOLUMUZ KAPANIYOR"

Kasaplar Çarşısı esnafı Necati Öztürk, metro girişlerinin özel istek üzerine değiştirildiğini söyleyerek, "Gördüğünüz binanın sağına ve soluna metro girişi yapılıyor. Sahildeki giriş iptal oldu. Burada 5 yıldır etrafı çevrili giriş iptal oldu. Ondan sonra Ekrem Bey ve Meral Hanım geldi buraya. Girişi buraya alıyoruz dediler bundan 6-7 ay önce. Deniz otobüsü, tren istasyonu orada. Metronun da yapılması gereken yer onun ortası kesişim noktası. 6 ay önce bize buranın işi bitti, çevre düzenlemesine geçiyoruz artık dükkanlarınız açabilirsiniz dediler. Biz gereken masrafı tadilatımızı yaptık. Zaten burada mağduruz. Burası 2 tane başbakan, 3 belediye başkanı gördü. Daha bir muhatap göremedik. Büyükşehire gidiyoruz muhatap yok. Büyükşehir topu firmaya atıyor, firma topu Ankara'ya atıyor. Ama burada İBB'nin reklamı var. İşçiler şu anda acaba bizi işten çıkaracaklar mı diye diken üzerinde duruyorlar. Dükkanların önüne çit çekiyorlar yolumuz kapanıyor. 300 bin lira işçi parası, 100 bin lira kira veriyorum." dedi.

"BU PROJEYİ 20 METRE KAYDIRIN BİZ BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Taleplerinden bahseden Öztürk, "Arkada bir çıkmaz sokak var. Çıkmaz sokaktan aradan bir yolla tekrar geçsin insanlar mağdur olmasın. Burada sadece otopark mağdur olur. 20-30 esnaf otopark çalışanlarının parasını veririz. Bir geçiş bırakın, bu projeyi 20 metre kaydırın biz başka bir şey istemiyoruz. Dükkanların önü kapanmasın." diye konuştu.