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Esnaf, Demir ve yönetimine güveniyor - Son Dakika

Esnaf, Demir ve yönetimine güveniyor

20.12.2021 15:10
Esnaf, Demir ve yönetimine güveniyor

Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Demir ve yönetimi ocak ayında yapılacak seçim hazırlıkları kapsamında esnafın sıkıntılarına ortak olmaya, sorunları birebir esnaf ile görüşmeye devam ediyor.

Esnaftan aldığı geri dönüşlerden memnun kalan Demir ve Yönetim heyeti, Adapazarı Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti.

Gece saat 2.30 sularında yapılan ziyarete Mehmet Demir ve beraberindeki yönetim ekibi tam kadro katılım sağladı. Esnaf ile sohbet eden Demir, esnafın istek ve önerilerine kulak verdi. Halci esnafı Demir ile yakından ilgilenerek, Başkan Demir'in yanındayız vurgusu yaptı. Katlı Pazar Yeri Dernek Başkanlığı yaptığı dönemde, katlı Pazar yerinin güzelleşmesi ve esnafın sıkıntı çekmemesi adına esnafın sesi olan Demir'e Adapazarı Sebze ve Meyve Hali esnafı da tam destek verdi.

Kadroya güven tam

Oy kullanacak esnaflar, Seçim hazırlıklarının devam ettiği şu günlerde sadece Demir'e güvenin yeterli olmadığını, arka planda da sağlam bir yönetim kadrosu olmasının gerektiğini belirtti. Görüşlerini dile getiren Hal Esnafı ve kabzımallar yönetim kadrosunda tanıdık simalar olduğunu belirterek, yönetime de güvenimiz tam dedi. Mehmet Demir, '' Yönetimdeki bütün arkadaşlarımızı esnaftan seçtik. Bu sayede, sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız olacak. Sıkıntıları olay yerinde görüp daha hızlı müdahale etme şansımız olacak. Biz esnafımızla iç içe bir oda olacağız'' dedi.

Esnaf, Demir ve yönetimine güveniyor

Mehmet Demir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esnaf, Demir ve yönetimine güveniyor - Son Dakika


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