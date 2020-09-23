Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı - Son Dakika

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı Adana'da korona virüs denetimleri devam ediyor Adana'da 'Sağlık için hepimiz' sloganıyla kentteki esnafları denetleyen Adana Valisi Süleyman Elban'ı esnaflar ateşini ölçerek iş yerlerine aldı.

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Adana'da korona virüs denetimleri devam ediyor

ADANA - Adana'da 'Sağlık için hepimiz' sloganıyla kentteki esnafları denetleyen Adana Valisi Süleyman Elban'ı esnaflar ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Elban'da esnaflara kurallara uydukları için teşekkür etti.

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da halk otobüslerinde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve yetkililer katıldı. Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi üzerinde esnafları tek tek gezen Elban, vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İş yerlerine de girip denetim yapan Vali Elban'ı esnaflar ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Elban ise esnaflara kurallara bu denli uydukları için teşekkür etti.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Elban, başta emniyet, jandarma ve zabıtanın günün her saatinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptığını kaydetti. Elban, "Denetimlerimiz özellikle son dönemde çok yoğunlaştı. Bütün arkadaşlarımız alanda. 24 saat denetimlere devam ediyorlar. Bizde belli periyotlarla denetimlere eşlik ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Kurallara uymayanlarla ilgili belli müeyyideler uygulanmaya başlandı. Memnuniyet verici bir taraf var ki vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda ciddi gayret içerisindeler. Şuan için ciddi bir sorunla karşı karşıya değiliz" diye konuştu.

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Süleyman Elban, Seyhan, Adana, Esnaf, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı - Son Dakika

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