Esnaf destek paketinin detayları netleşti - Son Dakika

Esnaf destek paketinin detayları netleşti

10.12.2020 12:44
Esnaf destek paketinin detayları netleşti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde esnafa verilecek destek paketinin detayları netleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde esnafa verilecek destek paketinin detayları netleşti.

Pandemi önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalarla olumsuz etkilenen esnafa can suyu vermek için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta başında açıkladığı destek paketini esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafa 30 milyon TL tutarında destek vereceklerini açıklamıştı. Büyükşehir üst düzey bürokratları ve esnaf temsilcileri Sekapark Otel'de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal ile daire başkanları Ebubekir Ardıç ve Murat Yavuz'un katıldığı programa Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve diğer esnaf odaları başkanları katıldı.

Esnaf için ayrılan yardım miktarının Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 20 milyondan 30 milyon TL'ye çıkarıldığını vurgulayan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, "Bu süreci hep birlikte el ele atlatmak için çaba sarf ediyoruz. Esnafımızın zor günler geçirdiğinin farkındayız. Yardım etmek için ayırdığımız miktarı artırdık. Başvurular beklenilenin üzerinde çıktığı takdirde bu meblağı artıracağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca aylık bin TL destek verecek. Başvurular 11 Aralık Cuma günü saat 17.00 den itibaren internet adresi üzerinden ya da Büyükşehir Belediyesi İzmit Gebze çözüm masaları üzerinden yapılacak. Başvurusu onaylanan esnaflara destekleri 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hesaplarına yatırılacak. 41 Esnaf Kartı ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin banka kartları ikametgah adreslerine teslim edilecek.

2. dönem pandemi destek paketi kapsamında 112 milyon TL'lik bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Destekler Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapatılan esnafımıza 3 ay süreyle aylık bin ve toplam 3 bin TL esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığın belgeleme şartı ile aynı yardım kapsamında yardım vereceğiz. Ayrıca kapatılan iş yeri çalışanlarına 14 milyon TL'lik gıda yardımı yapılacak" diye konuştu.

Açıklamaların ardından söz alan esnaf odaları temsilcileri ise destek paketi için Başkan Büyükakın ve ekibine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Esnaf destek paketinin detayları netleşti
Esnaf destek paketinin detayları netleşti
Esnaf destek paketinin detayları netleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf destek paketinin detayları netleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
İtalya'da 2019'da hastalanan bir çocuktan alınan örnekte koronavirüs tespit edildi İtalya'da 2019'da hastalanan bir çocuktan alınan örnekte koronavirüs tespit edildi         
10:18
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 13:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf destek paketinin detayları netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei