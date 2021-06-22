Esnaf destekleri için başvurular başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Haziran Meclis Toplantısında haberi paylaşılan esnaflara yönelik destek için başvurular başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Haziran Meclis Toplantısında müjdesi paylaşılan esnaflara yönelik destek için başvurular başladı. Kademeli normalleşme ile birlikte faaliyetlerine tekrardan başlayan kahvehane ve çay ocakları için yaklaşık 40 tonluk çay desteğinin yanı sıra emlakçılar ve oto galericiler için de su faturası desteği sağlanacak. Başvurular kurumun resmi internet sitesi adresinden yapılabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin kahvehaneler ve çay ocakları ile emlakçılar ve galericiler için açıkladığı destek paketi için başvurularımız başladı. Kademeli normalleşme ile faaliyetlerine yeniden başlayan 2 bin 42 çay ocağı ve kahvehane esnafımıza 40 ton çay desteğinin yanı sıra 356 oto galericimize ve 726 emlakçımıza 500 lira değerinde su faturası desteği sunulacak. Esnaflarımız kurumumuz resmi internet sitesi www.sakarya.bel.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz" denildi. - SAKARYA