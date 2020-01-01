Esnaf eğitimleri devam edecek - Son Dakika
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Esnaf eğitimleri devam edecek

6 saat önce

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, esnaf ve tacirlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

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Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, esnaf ve tacirlere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde, 2019 yılında "Ticarette iletişim ve çevre bilinci" eğitimleri düzenlediklerini anımsattı.

Edirne'de başlayan eğitimlerin, Uzunköprü'de devam ettiğini ifade eden Altun, "Bu eğitimleri yeni yılda Keşan'da sürdüreceğiz. Mart ayı içerisinde kooperatiflerimize yönelik, ticarette iletişim, e-ticaret ve kooperatifçilik konularında eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri sürekli hale getirmek istiyoruz. Eğitimlerden olumlu geri dönüşleri alıyoruz. Katılımcı sayıları da bunun göstergesi." dedi.

Altun, müşteri memnuniyeti ve satış teknikleri konularında da eğitimler vereceklerini, Vali Ekrem Canalp'in de çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Edirne Tüketici Hakem Heyeti'nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Altun, "2019 yılında bin 800 şikayeti değerlendirdik ve karara bağladık. Bu şikayetlerin yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyeti olarak çok hızlı çalışıyoruz. Şikayetlere cevap verme süresinin Türkiye ortalaması 3 ay. Biz bu süreyi 2 aya kadar indirdik." diye konuştu.

Mahmut Altun, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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