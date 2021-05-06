Esnaf fiyatlar düşük dahi olsa mallarını satamamaktan şikâyetçi - Son Dakika

Erzincan'da tam kapanma kısıtlaması sürecinde sebze ve meyve toptancı halindeki esnaf, semt pazarlarının kapalı olmasından sıkıntılı günler geçiriyor. Cumartesi günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük oranda sessizliğin hakim olduğu Erzincan'daki meyve ve sebze hali esnafı bir gün de olsa satışların hareketleneceği düşüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk yaşanmasını beklerken sadece cumartesi gününü ise yetersiz buluyor.

Tam kapanma kısıtlaması sürecinde seyyarın önemini daha iyi gördüklerini ifade eden hal esnafı Sebahattin Güldökmez, "Bu ticaretin nabzı seyyar pazarcı esnafı. Tarlada mal dökülüyorsa pazar yerlerinin kapanmasından. Üretici ya bakkala, markete satacak yada ziyan olacak. Yasaklardan önce daha değerli olan ve satılan sebze, meyvelerin fiyatları bugünlerde yarı yarıya düştü. Cumartesi günü için yoğunluk bekliyoruz. Yasaklar geldiğinde, pazarlar kapatıldığından beri önceki dönem oranla daha seyrek iş var. Pazarcılarda tonaj daha fazla oluyor. Daha çok mal alıyorlar." dedi.

Bir diğer esnaf ise "Beklentimiz büyük ama bir cumartesi açılmasıyla olmuyor. Yüzde 80-90 mal satarken şimdi satışımız yüzde 20-30'a düştü. Bizim cumartesiden beklentimiz bütün malı satmak, gayemiz budur. Bir gün için hareketlenecek ama pazarcı esnafının da kafasında soru işaretleri var 'Malı bir gün içinde tüketebilir miyim, tüketemez miyim? Tüketiciye ulaşabilir miyim? Tüketici bana gelir mi?' diye. Sürekli bu soru işaretlerini duyuyoruz. Buradan ne kadar mal çekeceğini kendi bile bilemiyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN