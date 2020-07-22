Esnaf güneş sıcağından korunmak için gölgelik yaptı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcaklardan etkilenmek istemeyen esnaf cadde ve sokak üzerine gölgelik yaptı.

Sıcaklar iyice artarken bugünlerde Kütahya geneli sıcaklık yaklaşık 30 dereceyi buluyor.

Bunaltıcı hava vatandaşların kendilerini gölgeliklere atmasına sebep olurken, vatandaşlardan Necdet Demirat, " Havaların ısınmaya başlaması ile yapılan bu gölgelikten dolayı esnafımıza çok teşekkür ederiz. İnsanların yanı sıra diğer sahipsiz canlarımız da bu gölgeliklerden faydalanıyor. Keşke diğer tüm şehir içi sokaklarımızda da bu uygulama yapılsa" dedi.

Çarşı esnaflarından Hasan Koca ise katkısı bulunan herkese teşekkür ederken, " Bu gölgeliği yapanlardan Allah razı olsun. Daha önceki yıllardaki sıcaklığı şu anda hissetmiyoruz. Bizlere oldukça fazla katkısı oldu." diyerek duygularını dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu parklarda alırken, esnaf da çareyi cadde üzerine gölgelik yaparak arıyor. - KÜTAHYA