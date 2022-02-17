Esnaf Halk Günü etkinliği başlatıldı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (MEBOB) bağlı Sebzeciler Esnaf Odası ile Malatya Kasaplar Esnaf Odası üyeleri Kasap Pazarı ile Sebze Pazarındaki esnaflar, yüzde 7 KDV indirimine ek olarak yüzde 5 indirim daha yaparak bundan sonra her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri Halk Günü düzenleyecek.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Küçer ile birlikte Kasap Pazarı ve Sebze Pazarındaki esnafları ziyaret ettikten sonra bundan sonra her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri geleneksel hale getirilecek olan Esnaf Halk Günleri etkinliğini başlattılar.

MESOB Başkanı Şevket Keskin; "Kasap Pazarı ve Sebze Pazarında bundan sonra Çarşamba ve Perşembe günleri Halk Günleri düzenlenecek ve marketlerden daha ucuz olarak halkımıza ürün satacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim yapması çok önemliydi, esnaf camiası olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bu zor günlerde devletimize destek olmak amacıyla yüzde 5 indirim yapıldı.Toplam yüzde 12 indirim yapılmış olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri bütün Malatya halkını Kasap Pazarına ve Sebze Pazarına davet ediyorum." dedi.

Keskin, Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Küçer'i tebrik ederek, "Malatya halkımıza şunu söylüyorum; kendi esnafınızdan, kendi özmalınızdna alışveriş yapın, bu paranız Malatya'da kalsın, Malatya kalkınsın." ifadesini kaydetti.

Keskin şöyle devam etti; "Sayın Cumhurbaşkanımızdan elektrik ve akaryakıt konusunda destek bekliyoruz. Elektrik faturaları gerçekten çok yüksek geliyor, elektrik faturası esnafın aylık kirasını geçmiş durumda.Yakıt çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanımızdan KDV gibi bir indirim bekliyoruz. Akaryakıttan ya ÖTV'nin kaldırılmasını, yada ÖTV'nin de bir KDV'si var, yada KDV kaldırılmalı. Elektrik ve akaryakıttaki düzenlemenin vatandaşa çok büyük bir faydası olacak. Büyük bir sıkıntı içindeyiz. Ama biz esnaf olarak bir kez daha şunu söylüyoruz, bu devlet bizim, bu millet bizim, bu bayrak bizim, bu ezan bizim, devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkacağız."

Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Küçer, "KDV'de yüzde 7 indirim yapılmıştı, bizde yüzde 5 indirimi kendimiz yaptık. Et, balık, tavuk gibi ürünlerimizi Kasap Pazarındaki esnafımızdan halkımız gelip indirimli olarak alabilir. Biz marketlerden daha kaliteli ve daha ucuz ürün satıyoruz. Hijyen konusunda dükkanlarımızın kapısı herkese açıktır kontrol edilebilinir. Halkımızı aileleriyle birlikte alışverişe davet ediyoruz. En ufak bir şikayetolduğunda bizler oda başkanları olarak buradayız. Bize destek veren MESOB Başkanımız Şevket Keskin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, "Sebzeciler Pazarında ana koridor alanı tamamen genişletildi. Devletimizin yüzde 7 KDV indirimine ek olarak bizde yüzde 5 indirim, bazı ürünlerde yüzde 10 ile 25 arasında indirim yaptık. Marketlerin insanların aklıyla nasıl oynadıklarını göstermek için bizde esnaf olarak Halk Günü yaptık. Bugün birçok marketin Halk Günü, bizde Halk Günü yaptık, halkımız fiyatlara bakabilir. Halkımız fiyat karşılaştırması yaparak daha uygun fiyata daha kaliteli ürünleri sebze pazarında alabilir. MESOB Başkanımız Şevket Keskin'e teşekkür etmek istiyorum, hiçbir zaman desteğini bizden esirgemedi, her zaman yanımızda oldu, her mecrada bizim güçlü sesimiz olmaya devam etti. Halkımızı Sebze Pazarına, Kasap Pazarına bekliyoruz." Şeklinde konuştu.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Halk Günü etkinliği Kasap Pazarı ve sebze Pazarı ile sınırlı kalmayacak, diğer esnaf gruplarımızda kendi sektörlerinde Halk Günleri düzenleyip, halkımıza indirimli ürünler satacaklardır" dedi.