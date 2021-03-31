Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika

Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

31.03.2021 03:32

Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun Kırmızı kategorideki Rize'de kafe, restoran ve lokantaların açılma heyecanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran...

Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

Kırmızı kategorideki Rize'de kafe, restoran ve lokantaların açılma heyecanı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaların yanı sıra risk kategorisi ayrımı olmaksızın tüm şehirlerde kafe, restoran ve lokantaların yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından baba ocağı Rize'de vatandaşlar kararı memnuniyet ile karşılarken, esnaf hazırlıksız yakalandığını dile getirdi. İllerin risk haritasının açıldığı günden bugüne 'Yüksek risk' altında olan Rize'de kafe sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafe, restoran ve lokantaların açılması kararını beklemediğini dile getirerek "Hazırlıksız yakalandık" dedi.

Açıklamayı dinledikten sonra açıp açmamakta kararsız olduğunu dile getiren Seçkin Memişoğlu isimli esnaf "Valla hiç beklemiyorduk. Akşam haberleri izledim çok da bir şey anlamadım açıkçası. Yarı açık yarı kapalı. Kırmızı bölgelerde de açık artık dediler. Birkaç bölge açılmıştı ama biz açılamamıştık. 10 gün sonra Ramazan. Açılmayı da beklemiyorduk. Sabah geldim baktım ki esnaf arkadaşlar açmış. Vallahi ayıp olmasın diye açtım, hiçbir hazırlığımız da yoktu. Sürpriz oldu. Gerekte yoktu 10 gün sonra Ramazan yeniden kapatacağız. 8 aydır kapalıyız, hiçbir hazırlığımız yok" ifadelerini kullandı.

"Kapasiteyi düşürdük, tedbirimizi aldık"

İşletmenin müşteri kapasitesini düşürdüklerini dile getiren Fatih Yılmaz isimli işletmeci ise "Çok hazır değildik aslında. Alınan karar bize de sürpriz oldu. Açtık ve bekliyoruz artık zaman ne gösterecek bize. Kapasitemizi yüzde 50'ye düşürdük, tedbirlerimizi aldık. Bakalım artık hayırlısı" dedi.

Aylardır tedbirler kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda hizmet bulamayan vatandaşlar ise kararı duyduklarına sevindiklerini dile getirdi. Rasim Yılmaz isimli vatandaş "Dışarıda çay içmeyi çok özledik. İnsanlar bir temiz hava aldı. İnsanların temiz hava alması, dışarıya çıkması, insanları görmesi çok güzel bir şey. Yasağın kalktığına sevindik" şeklinde konuştu.

"Evde de içiyoruz ama güneşli havanın yerini tutmuyor"

Bayram Topçu isimli bir başka vatandaş ise "Yasağın kalkması bizi çok sevindirdi, sağ olsun var olsunlar. Millete bu kadar eziyet olur mu ya. Tabi evimizde de çay içiyoruz ama böyle güneşli yerde oturup çay içmeyi nerede bulabiliriz. Yerini tutmaz. Şimdiden sonra tedbirimizi alacağız, mesafemizi koruyacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun
Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Koronavirüs vaka sayıları rekor kıran ülkemizin dünya sıralamasındaki yeri tedirgin etti Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı         
23:22
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı         
20:25
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 04:51:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf hazırlıksız yakalandı, vatandaş ise karardan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei