Esnaf ile karganın dostluğu - Son Dakika

Esnaf ile karganın dostluğu

13.11.2020 18:31

Esnaf ile karganın dostluğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafe işleten Recep Başaran (56), 6 ay önce yaralı halde bulup beslediği ve 'Zabit' adını verdiği karga ile olan dostluğunu görenleri şaşırtıyor.

Esnaf ile karganın dostluğu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafe işleten Recep Başaran (56), 6 ay önce yaralı halde bulup beslediği ve 'Zabit' adını verdiği karga ile olan dostluğunu görenleri şaşırtıyor.

Başaran, "Sokakta karga sesi duysam 'Zabit' diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar." dedi.

Kafe işletmecisi Recep Başaran, 6 ay önce uçamayacak durumda bulduğu kargayı götürdüğü iş yerinde besleyip iyileşmesini sağladı. İş yerinin önündeki ağaçlık alanda saldığı karga geri dönüp bir yere gitmedi. Başaran, kendisinden ayrılmayan kargayı elleriyle beslemeye devam edip 'Zabit' ismini verdi. Günden güne güçlenen dostlukları ise görenleri şaşırtıyor.

"Bir evlat gibi oldu"

Recep Başaran, "Yemesini içmesini bilmiyordu. Kendi karnını doyurma alışkanlığı yok. Elden beslenmesine alıştı. Yaklaşık 6 aydır benimle. Bir evlat gibi oldu. Bazen gözümle kızarım. Dışarıda gezdikten sonra gagasıyla kapıya vurup girer içeriye. " dedi.

"Karga sesi duysam 'Zabit' diye bakıyorum"

Kendisini karga ile görenlerin şaşırdığına dikkat çeken Başaran, "Korkan veya korkmayan oluyor. Neticede karga. Birde 'Besle kargayı oysun gözünü' derler. Bana göre olmasa da ilk görenlere göre iticiliği var. 'Ne işin var senin bununla' diye annemden de tepki aldım. Sevilmeyecek bir hayvan değil aslında. Gördükçe, alıştıkça seviyorlar. Onunla oynamak için buraya gelirler. Hiç aklıma gelmezdi. Şimdi başka bir yere gitme şansım bile olmuyor. En son Zonguldak'ta torunumun yanına gittim. Sokakta karga sesi duysam 'Zabit' diye bakıyorum. İnsan o derece bağlanıyor. Hayvandan korkmayacağız. Asıl korkacağımız insanlar." diye konuştu.

Esnaf ile karganın dostluğu
Esnaf ile karganın dostluğu
Esnaf ile karganın dostluğu
Esnaf ile karganın dostluğu

Safranbolu, Karabük, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf ile karganın dostluğu - Son Dakika


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