Esnaf ipe dolanan ebabil için seferber oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir esnaf ayağı ipe dolanan ebabil kuşu için seferber oldu.



Bolvadin ilçesinde bir cadde üzerindeki iş yerinin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çatısında ipe dolanan kuşu gören vatandaşlar, iş yeri sahibini uyardı. Bunun üzerine bir esnaf sopa yardımı ile ipe dolanan kuşu kurtardı. Kurtarılan kuşu ilk başta kırlangıç sanan vatandaşlar, daha sonra bu kuşun ebabil olduğunu fark etti.



Esnaflar, herhangi bir yarasının olup olmadığını veteriner hekim tarafından kontrol ettirdikten sonra ebabil kuşunu doğaya bıraktı. Ebabilin gökyüzünde kayboluşunu meraklı bakışlarla izleyen vatandaşlar, duyarlılığından dolayı kuşu kurtaran esnafa teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR