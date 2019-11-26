Son Dakika Haberleri: Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı
Son Dakika Yaşam Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı - Son Dakika

Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talebi üzerine Ayakkabıcılar Çarşısı'na Kocaelispor bayrağı astırdı.

Esnaf istedi, Başkan Hürriyet çarşıya Kocaelispor bayrağı astı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların talebi üzerine Ayakkabıcılar Çarşısı'na Kocaelispor bayrağı astırdı.


İzmit Belediye Başkanı Kaplan, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet son olarak Ayakkabıcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Hürriyet, esnafın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretilmesi için talep verdi. Esnafın Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yer alan mazgalların yüksek olması yönündeki şikayetin çözüleceğini sözünü veren Hürriyet, gerekli birimlere sorunun çözümü için talimat verdi. İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçerek mazgalları zemin seviyesine indirdi. Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün'ün bayrak talebine yanıt veren Başkan Hürriyet, Ayakkabıcılar Çarşısı'nın tam ortasına dev bir Kocaelispor bayrağı astırdı.


Sorunun çözülmesinden dolayı başkan Hürriyet'e teşekkür eden Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarından Veysel Erüstün,"Başkanımız bizleri ziyaret ettiğinde kendisine taleplerimizi ilettik. Taleplerimizi dinleyip yerine getiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e çarşı esnafı olarak teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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