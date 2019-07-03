Son Dakika Haberleri: Esnaf, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinden yangın seferberliği
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Esnaf, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinden yangın seferberliği

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte esnaf da müdahalede bulundu.

Esnaf, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinden yangın seferberliği, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte esnaf da müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zafer Mahallesi'ndeki İzmir- Aydın otobanı Işıkkent gişeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri ve Balık Hali yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın sonrası bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Esnaftan kaza ve kürekle müdahale

Alevlerin yan tarafta bulunan kuru otlarla kaplı tarlaya sıçramasını önlemek için orman bölge ekipleri ve bölgede bulunan esnaf, kazma ile kürek yardımıyla alevlere müdahalede bulundu. İki çam ağacının zarar gördüğü korkutan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa
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