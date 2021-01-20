Esnaf kardan kanepe, sehpa yapıp üstünde çay içti - Son Dakika

- Esnaf kardan kanepe, sehpa yapıp üstünde çay içti

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren esnaf kardan kanepe, sehpa yapıp üstünde çay içti.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dünde etkisini sürdürdü. Solhan ilçesinde bunu eğlenceye çeviren esnaflar, kardan adam, kanepe ve sehpa yaptı. Yapılan çalışma yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, vatandaşlar da fotoğraf çekti. Çalışmanın sonunda esnaflar kardan kanepede oturup çay içmesi de dikkat çekti.

Yoğun kar yağışını anımsatan esnaflardan Mazlum Mollaoğlu, "Bizde sabah gelip iş yerlerimizi açtık, dükkanımızın önünde baya kar birikmişti. Bizde iş arkadaşlarımızla birlikte karları topladık ondan sonra aklımıza böyle bir etkinlik yapmak geldi. Bir kardan adam yaptık sonra karşısına geçip çay içme gibi bir fikir aklımıza geldi kanepe yaptık. Ondan sonra çaylarımızı üstüne koyacak bir sehpa yapalım dedik. Müşteri de pek yoktu. Müsaittik zamanımız buna yetti. Bizde böyle bir şey yaptık umarım beğenirsiniz"ifadelerini kullandı.