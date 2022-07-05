Olay, 09.15. sularından Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki esnaf arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, A.D. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan V.K. yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerine teslim olurken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

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