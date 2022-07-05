Son dakika haberleri: Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

05.07.2022 11:03

Son dakika haberler... Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı Malatya'da iki komşu esnaf arasında 'küfürleşme' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki komşu esnaf arasında 'küfürleşme' meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 09.15. sularından Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki esnaf arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, A.D. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan V.K. yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerine teslim olurken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ile 5'den fazla boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Esnafların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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