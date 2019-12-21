Esnaf kazayla kendini vurdu - Son Dakika
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Esnaf kazayla kendini vurdu

6 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde sanayi sitesinde esnaflık yapan şahıs, pompalı tüfekle oynarken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.

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Muş'un Varto ilçesinde sanayi sitesinde esnaflık yapan şahıs, pompalı tüfekle oynarken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.


İddialara göre, Varto ilçesi sanayi sitesindeki mobilya tamirciliği üzerine iş yerisi bulunan Bakan Yıldız (39) adlı esnaf, pompalı tüfekle uğraştığı sıra tüfeğin bir anda ateş alması sonucu çene altından vuruldu. Silah sesi üzerine iş yerine giren esnaf arkadaşları B.Y.'i kanlar içerisinde görünce 112'yi arayarak ambulans istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.Y.'yi, Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. B.Y.'nin cenazesi detaylı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.


Öte yandan B.Y.'nin bekar olduğu öğrenildi. - MUŞ

Varto, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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