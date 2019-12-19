Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı

6 saat önce

SS. 3. Bölge Muğla-Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin ev sahipliğinde Milas'ta yapıldı.

Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı, System.String[]

SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin ev sahipliğinde Milas'ta yapıldı. Yenilenen kooperatif hizmet binasını dolaşan birlik yöneticileri, Milas yönetimini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.


SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantısı Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşti.


Esnaf Kefalet Kooperatifleri Aydın-Muğla Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıda Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, " Siz değerli basın mensuplarımız öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Sizler toplum sesi kulağısınız biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak sizlerin değerinin ve öneminin bilincindeyiz iyi ki varsınız hoş geldiniz. Muğla'mızın güzel ilçesi Milas'ta böyle güzel bir hizmet binasında bu toplantıyı yapmaktan dolayı mutluyuz. Kooperatif yöneticilerimizi kutluyorum." dedi.


Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin Milas Kooperatifi ev sahipliğinde başlayan toplantısı Aralık ayı gündeminin görüşülerek karara bağlanmasının ardından son buldu.


Toplantı sonrası yenilenen hizmet binasını gezen Bölge Birliği üyeleri yapılan çalışmalardan dolayı mutluluklarını ifade ederek çalışmalar hakkında Milas Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim'den bilgiler aldılar.


Aydın-Muğla Bölge Birliği toplantısının Milas'ta yapılmasından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum diyen Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim, "Beni onurlandırdılar, şereflendirdiler." dedi.


SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliğinin aylık toplantının ardından ayrılmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdiler. Milas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Devrim ve Yönetim Kurulu üyeleri Milas'ta yapılan toplantı vesilesiyle SS. 3. Bölge Muğla- Aydın illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği üyelerine Milas'ın yerel ürünleri olan zeytinyağı, bal ve zeytin hediye ettiler. - MUĞLA

Muğla, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı
Şehir Üniversitesi tartışmalarının odağındaki isim Davutoğlu: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
15:29 Ömer Tosun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı seçimleri için aday - Son Dakika Ekonomi
15:22 Merkez Bankası PPK toplantı özeti (2) - Son Dakika Ekonomi
15:17 Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti - Son Dakika Ekonomi
15:16 Bursa’da ‘Göç’ buluşması ‘Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye’ adıyla gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi
15:16 Doğan Ersöz 25. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika Ekonomi
14:28 Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi - Son Dakika Ekonomi
13:43 Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 15:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]