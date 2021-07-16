Esnaf kefaletin yeni başkanı muhasebe müdürü oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 adayın yarıştığı Alaşehir S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimli olağan kongresinde başkanlığı kooperatifin muhasebe müdürü olan Fatih Çataldere açık farkla kazandı.

Alaşehir S.S. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin eski başkanı Gündüz Karaoğlan'ın 31 Aralık 2020 günü pandemi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle boşalan başkanlık seçiminde esnaf Adnan Işık ile kooperatifin muhasebe müdürlüğünü yapan Fatih Çataldere başkanlık için yarıştı. Fatih Çataldere seçimi büyük bir farkla kazanarak kooperatifin yeni başkanı oldu.

Alaşehir S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 1350 kayıtlı üyesi bulunuyor. Tatlıcı Kenan Düğün Salonu'nda yapılan seçimli kongreye 1200 üye katıldı. Başkan adaylarından Adnan Işık taraftarları seçimin kapalı yapılmasını, Fatih Çataldere taraftarları da açık yapılması yönünde başkanlık divanına teklif verdi. Divan başkanlığı verilen teklifler üzerine oylama yapılması yönünde karar aldı. Yapılan açık oylamada seçimin açık yapılması yönünde karar çıktı. Bunun üzerine yapılan açık oylamada 1200 üyenin 1125'inin oyunu alan Fatih Çataldere seçimi kazanarak, muhasebe müdürlüğünü yaptığı kooperatifin yeni başkanı oldu.

Seçimi kazanan Fatih Çataldere, "Kaldığımız yerden ara vermeden devam edeceğiz. Her zaman esnaflarımızın yanında olacağız ve desteklerimiz devam edecek. Seçimde destek veren veya vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Fatih Çataldere'nin Yönetim Kurulunda Süleyman Kalbur, Sinan Cicioğlu, Mehmet Ertürk ve Emin Gündüz'den oluşurken, Denetim Kurulunda ise İsmail Gürcan ve Serkan Dönmez yer aldı. - MANİSA